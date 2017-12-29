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В Улан-Удэ администратор бара случайно убил пьяного посетителя
Происшествия, 29.12.2017 12:32 Фото:
Трагедия произошла из-за того, что охранник не впускал выпивших молодых людей в заведение
24 августа около трёх часов ночи двое пьяных приятелей отправились один из баров Улан-Удэ. На входе в бар охранник их не впустил из-за алкогольного опьянения. Мужчины устроили словесную перепалку.
У входа в бар словесная перепалка обострилась, к конфликту подключился стажёр-администратор, который ударил одного из мужчин кулаком по лицу. Потерпевший от удара упал на землю и при падении ударился затылком об бетонную тротуарную плитку. Потерпевший потерял сознание, ему стал оказывать помощь охранник бара. По приезду медиков потерпевшего экстренно доставили в больницу. Однако, мужчина, не приходя в сознание, через неделю скончался.
Было возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Подсудимый вину в совершении преступления признал в полном объёме, раскаялся в содеянном, а также добровольно возместил материальный вред, причинённый потерпевшему.
Суд приговорил его к одному году и шести месяцам колонии. Кроме того, судом частично удовлетворены исковые требования потерпевших о взыскании с подсудимого в счёт компенсации морального вреда в общей сумме на 550 тысяч рублей.
Приговор в законную силу не вступил, сообщает пресс-служба Советского районного суда Улан-Удэ.
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