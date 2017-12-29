В Улан-Удэ наркоману дали три года колонии

По словам подсудимого, он нашёл тканевый свёрток на улице



23 сентября, находясь возле дома по улице Шаляпина, обвиняемый увидел на земле тканевый свёрток с табаком, пропитанным маслом каннабиса.



В этот же день он был задержан недалеко от места обнаружения свёртка, и доставлен в полицию. В ходе личного досмотра подсудимого сотрудниками полиции обнаружено и изъято незаконно приобретенное наркотическое средство.



Было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное приобретение, хранение наркотических средств без цели сбыта в крупном размере». Суд признал мужчину виновным и приговорил трём годам и шести месяцам колонии общего режима.



Приговор в законную силу не вступил, сообщает пресс-служба Железнодорожного районного суда Улан-Удэ.

