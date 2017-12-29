В Забайкалье поймали грабителя, обчистившего 11 квартир

Преступник похищал золото и технику



В Чите по подозрению в серии краж из квартир задержан 32-летний местный житель.



Осенью в разных районах Читы зарегистрировано несколько краж из квартир, расположенных на первых этажах многоквартирных домов. В ходе проведения следственно-оперативных мероприятий полицейские установили, что 11 краж совершены одним и тем же способом. Злоумышленник проникал в квартиры путём отжатия пластиковых окон и похищал золотые изделия и некрупногабаритную технику.



В ходе комплекса оперативно-розыскных мероприятий, сотрудники уголовного розыска УМВД России по городу Чите установили личность подозреваемого. Им оказался читинец, ранее попадавший в поле зрения правоохранительных органов.



В настоящее время он помещён в следственный изолятор. Часть похищенных вещей изъята, принимаются меры к возврату другого украденного имущества. Кроме того, устанавливается причастность задержанного к аналогичным преступлениям, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.

