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В Бурятии «чёрные лесорубы» срубили сосен на 160 тысяч
Происшествия, 29.12.2017 13:25
Полицейские изъяли у них автомобиль, спиленный лес и бензопилу
В лесном массиве Уоянского участкового лесничества полицейские задержали 32-летнего местного жителя, который незаконно заготовил более 28 кубометров соснового леса. Ущерб, причинённый лесным насаждениям, составил более 160 тысяч рублей. Отметим, что Уоянское участковое лесничество находится в Северобайкальском районе Бурятии.
С места происшествия изъяты автомобиль, спиленный лес, бензопила.
Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
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