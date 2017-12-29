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В Иркутской области пенсионера избили и ограбили в собственном доме
Происшествия, 29.12.2017 13:01
На след злоумышленников вышла служебная собака
В Ангарске сотрудники полиции с помощью служебно-розыскной собаки по «горячим следам» задержали подозреваемых в совершении тяжкого преступления.
В ночь на 27 декабря в частный дом, принадлежащий 57-летнему жителю посёлка Мегет, проникли злоумышленники. Они воспользовались тем, что хозяин не запер на ночь входную дверь, нанесли пожилому мужчине телесные повреждения и скрылись, похитив из его жилища сотовые телефоны, бытовую технику, продукты питания. Свой ущерб потерпевший оценил в 15 тысяч рублей.
Сотрудники следственно-оперативной группы, прибывшей на место преступления, установили направление, в котором скрылись нападавшие, и пустили по их следу служебную собаку. Уже через несколько минут ротвейлер по кличке Ляля привел правоохранителей к одному из домов посёлка, в котором и скрывались подозреваемые.
Ими оказались ранее неоднократно судимые за имущественные преступления двое жителей Мегета в возрасте 21 и 31 года. Оба они задержаны. Похищенное имущество у них изъято и вскоре будет возвращено владельцу.
Следственным отделом №2 СУ Управления МВД России по Ангарскому городскому округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 162 Уголовного кодекса «Разбой». Санкция статьи предполагает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.
В настоящее время сотрудники полиции устанавливают возможную причастность задержанных к другим преступлениям. А Ляля за успешную работу получила большую кость. В новогоднюю ночь служебная собака вместе со своим кинологом тоже будет находиться на посту, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.
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