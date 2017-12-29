В Улан-Удэ наркомана приговорили к трём годам колонии

По словам подсудимого, он нашёл свёрток на улице



Улан-удэнца осудили за незаконное приобретение, хранение наркотических средств без цели сбыта в крупном размере. Мужчина заявил, что 23 сентября около дома по улице Шаляпина увидел на земле тканевый свёрток с табаком, пропитанным маслом каннабиса.



В этот же день он был задержан недалеко от этого места и доставлен в полицию. В ходе личного досмотра сотрудниками полиции обнаружено и изъято незаконно приобретенное наркотическое средство.



Суд признал мужчину виновным и приговорил трём годам и шести месяцам колонии общего режима.



Приговор в законную силу не вступил, сообщает пресс-служба Железнодорожного районного суда Улан-Удэ.

