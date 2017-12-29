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Пьяный забайкалец убил знакомого и сбежал с деньгами
Происшествия, 29.12.2017 11:33
Он украл автомобиль у спящего приятеля
28 декабря в Борзе сотрудники госавтоинспекции остановили автомашину «Тойота Лит-Айс», водитель которой находился за рулём в состоянии алкогольного опьянения. Документов на автомашину у него не было. Гражданин был доставлен в отдел полиции.
Полицейские установили, что автомашина была угнана у жителя Забайкальска. Для выяснения всех обстоятельств прибыли сотрудники уголовного розыска.
Оперативники установили, что накануне мужчина распивал спиртные напитки со своими знакомыми. В ходе застолья один из них уснул, а со вторым у подозреваемого произошёл конфликт. Мужчина нанёс потерпевшему телесные повреждения, от которых последний скончался.
Похитив сотовый телефон, барсетку с 26 тысячами и ключи от автомашины у спящего товарища, злоумышленник угнал иномарку и уехал в соседний район, где был задержан полицейскими.
В отношении подозреваемого возбуждены уголовные дела. Он помещен в изолятор временного содержания, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.
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