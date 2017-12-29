В Бурятии студент украл продукты питания

Он проник в чужую квартиру, подобрав ключи от замка



22 декабря в дежурную часть ОМВД России по Прибайкальскому району поступило сообщение от 36-летней жительницы села Ильинка о краже. Она рассказала, что во время её отсутствия неизвестный проник в квартиру, подобрав ключи от замка, и похитил имущество, продукты питания. Ущерб составил 2,5 тысячи рублей.



В результате полицейские задержали подозреваемого. Им оказался 19-летний местный житель, учащийся в колледже посёлка Татаурово, ранее не судимый.



Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.

