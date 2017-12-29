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Пьяный улан-удэнец сломал рёбра обматерившей его женщине

Пьяный улан-удэнец сломал рёбра обматерившей его женщине
Происшествия,  29.12.2017 10:50 Фото:pixabay.com
Мужчину отправили в колонию строгого режима

3 июня пьяного мужчину во дворе по улице 3-я Кедровая в Улан-Удэ грубо обматерила женщина. Обидевшись, мужчина решил её ударить.

Женщина уже уходила, когда он её догнал и один раз ударил по лицу, отчего обидчица упала на землю. После уже лежавшей на земле женщине он трижды ударил ногой в область грудной клетки. В результате он сломал ей два ребра, а также повредил ткани лёгкого.

Суд квалифицировал действия как умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека.Кроме того, ему предъявлен гражданский иск о компенсации расходов, связанных с лечение потерпевшей в пользу ФОМСа.

Суд приговорил двум годам и шести месяцам колонии строгого режима.

Гражданский иск по делу удовлетворён полностью. С подсудимого в пользу Российской Федерации взыскано более 43 тысяч рублей.

Приговор в законную силу не вступил, сообщили в пресс-службе Железнодорожного районного суда Улан-Удэ.

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умышленное причинение тяжкого вреда здоровью
 
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