Пьяный улан-удэнец сломал рёбра обматерившей его женщине

3 июня пьяного мужчину во дворе по улице 3-я Кедровая в Улан-Удэ грубо обматерила женщина. Обидевшись, мужчина решил её ударить.Женщина уже уходила, когда он её догнал и один раз ударил по лицу, отчего обидчица упала на землю. После уже лежавшей на земле женщине он трижды ударил ногой в область грудной клетки. В результате он сломал ей два ребра, а также повредил ткани лёгкого.Суд квалифицировал действия как умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека.Кроме того, ему предъявлен гражданский иск о компенсации расходов, связанных с лечение потерпевшей в пользу ФОМСа.Суд приговорил двум годам и шести месяцам колонии строгого режима.Гражданский иск по делу удовлетворён полностью. С подсудимого в пользу Российской Федерации взыскано более 43 тысяч рублей.Приговор в законную силу не вступил, сообщили в пресс-службе Железнодорожного районного суда Улан-Удэ.