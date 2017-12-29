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Застрявшую на трассе в Бурятии фуру освободили из снежного плена
Происшествия, 29.12.2017 10:44 Фото:
Водитель большегруза прожил несколько дней в машине, которую занесло в кювет
24 декабря водитель фуры, не справившись с управлением, съехал в кювет на 408 км федеральной трассы «Байкал» недалеко от села Татаурово.
Напомним, несколько дней дальнобойщик прожил в машине на месте ДТП. Он питался неподалеку в кафе и заправлял машину на расположенной рядом АЗС, уточнял БМК.
27 декабря работники подрядной организации Упрдора «Южный Байкал» и другие участники дорожного движения оказали помощь водителю грузового автомобиля.
- Благодаря общим усилиям с использованием дорожной техники съехавшую фуру удалось вызволить из кювета, - сообщает пресс-служба Упрдор «Южный Байкал».
В два часа дня водитель поехал дальше по своему маршруту.
Упрдор «Южный Байкал» настоятельно рекомендует водителям быть внимательными, неукоснительно соблюдать правила дорожного движения и технической эксплуатации транспорта.
Отметим, похожий случай произошёл в середине декабря в Улан-Удэ. Несколько дней на мосту «Бегущая лань» стояла фура, у которой отказали тормоза. Из-за этого на данном участке были зафиксированы сильные пробки - водителям приходилось стоять по несколько часов.
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