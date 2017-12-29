В Забайкалье преступники в масках ворвались в квартиру и избили хозяина

Они отняли 12 тысяч рублей



В Карымском районе полицейские задержали двоих злоумышленников, подозреваемых в совершении разбоя в отношении местного жителя.



Вечером 28 декабря за помощью в полицию обратился сын 58-летнего жителя посёлка Курорт - Дарасун и сообщил о совершении разбоя в отношении отца. В дом пожилого мужчины ворвались двое неизвестных в масках, нанесли побои и, угрожая ножом, открыто похитили деньги в сумме 12 тысяч рублей.



В ходе комплекса оперативно-розыскных мероприятий стражи порядка установили личность подозреваемых. Они были оперативно задержаны.



Возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ «Разбой». Подозреваемые помещены в изолятор временного содержания. Часть похищенных денежных средств изъята, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.



