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В Забайкалье преступники в масках ворвались в квартиру и избили хозяина

Происшествия,  29.12.2017 10:38
Они отняли 12 тысяч рублей

В Карымском районе полицейские задержали двоих злоумышленников, подозреваемых в совершении разбоя в отношении местного жителя.

Вечером 28 декабря за помощью в полицию обратился сын 58-летнего жителя посёлка Курорт - Дарасун и сообщил о совершении разбоя в отношении отца. В дом пожилого мужчины ворвались двое неизвестных в масках, нанесли побои и, угрожая ножом, открыто похитили деньги в сумме 12 тысяч рублей.

В ходе комплекса оперативно-розыскных мероприятий стражи порядка установили личность подозреваемых. Они были оперативно задержаны.

Возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ «Разбой». Подозреваемые помещены в изолятор временного содержания. Часть похищенных денежных средств изъята, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.

разбойное нападение
 
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