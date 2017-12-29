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Жительница Иркутской области заплатила любовнику 40 тысяч за убийство мужа
Происшествия, 29.12.2017 10:26 Фото:
После убийства женщина пыталась всячески отвести от себя подозрения
28 декабря Иркутский областной суд признал 51-летнюю жительницу Осинского района виновной в подстрекательстве к убийству, а её любовника - в убийстве. В декабре 2015 года женщина из ревности подстрекала своего любовника за 40 тыс. рублей убить мужа, сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.
Исполнитель убийства проник на территорию частного дома, дождался выхода супруга из бани. Он напал и нанёс ему несколько ударов металлическим предметом - мужчина погиб на месте.
После убийства женщина, чтобы отвести от себя подозрение, вызвала «скорую помощь» и полицию, а также сообщила о случившемся близким родственникам супруга.
Суд назначил ей 12 лет лишения свободы. Отбывать наказание она будет в исправительной колонии общего режима.
Её любовнику-убийце назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы, которое он будет отбывать в исправительной колонии строгого режима.
Приговор в законную силу не вступил.
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