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В Бурятии будут судить начальника, по вине которого каток раздавил человека
Происшествия, 29.12.2017 10:14
Мужчина допустил к работе машиниста катка, у которого не был прав на управление спецтехникой
В суд поступило уголовное дело начальника производственного участка стройфирмы, занимающейся реконструкцией автомобильной дороги в Кабанском районе.
Напомним, осенью прошлого года при работах произошёл несчастный случай - машиниста автогрейдера по трагической случайности задавил его коллега, машинист самоходного катка. Пострадавший скончался в больнице.
Его начальника обвинили в нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшем по неосторожности смерть человека.
- В нарушение должностной инструкции, правил СНиП он допустил к управлению самоходным катком водителя, не имеющего документов, подтверждающих право управления техникой данного типа, - отмечается в документах.
Как сообщала вдова погибшего, после смерти её мужа начали происходить непонятные вещи. Мужчина едва трудоустроился и его отправили в командировку строить дорогу в Кабанском районе. Жене сказал, что устроен официально, и имеет трудовой договор, не успел лишь отнести трудовую книжку в отдел кадров. Но после его смерти женщине заявили, что он работал по договору на возмездное оказание услуг, сообщал телеканал «Тивиком».
- Получается, что мне никаких страховых выплат по потере кормильца, и детям моим, ничего не полагается. Я беру этот договор, делаю экспертизу, - рассказывала женщина.
Экспертиза показала, что соглашение напечатано с разных принтеров и имеет некоторые исправления. Причём гражданский договор истекал в день гибели мужчины.
И всё же позже ей удалось отсудить с работодателя 1,5 миллиона рублей компенсация морального вреда. Суд решил, что вина строительной компании установлена актом о расследовании несчастного случая, заключением инспекции труда, соответственно, обязана возместить компенсацию семье погибшего.
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