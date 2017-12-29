В пригороде Улан-Удэ поймали браконьера с тремя косулями

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Маньяку Михаилу Попкову из Ангарска продлили срок под стражей Происшествия, Срок продлён до июня.Уголовное дело рассмотрят в частично закрытом судебном заседании

