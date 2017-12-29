В Бурятии мужчину сбили на «зебре»

ДТП, в результате которого пострадал пешеход, произошло накануне, 28 декабря, в Тарбагатайском районе. Водитель минивэна «Хонда Степвагон» сбил 59-летнего мужчину, переходившую дорогу по пешеходному переходу.- В 7.45 часов 33-летний водитель автомашины «Хонда Степвагон», следуя со стороны посёлка Нижний Саянтуй в направлении Улан-Удэ, на 8 км. на нерегулируемом пешеходном переходе совершил наезд на пешехода 1958 года рождения, - сообщает УГИБДД по Бурятии.В результате ДТП пожилой мужчина был госпитализирован в медицинское учреждение с тяжёлыми травмами.Всего за минувшие сутки на дорогах республики инспекторы ДПС выявили 568 нарушений ПДД. В том числе задержаны и отстранены от права управления транспортным средством 12 водителей, управлявшие транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Ещё 5 автомобилистов оформлены за отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения.Госавтоинспекция поздравляет водителей с наступающим Новым Годом и призывает их не омрачать праздник аварийными ситуациями, строго соблюдать ПДД и не допускать фактов управления транспортным средством в состоянии опьянения.