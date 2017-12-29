В Бурятии нашли двух убитых изюбрей

Браконьеры бросили туши и сбежали



25 декабря в общедоступных охотничьих угодьях Иволгинского района в местности Олзон, инспектор Бурприроднадзора обнаружил туши двух изюбрей.



- Ввиду того, что предположительно животные были незаконно добыты, по данному факту направлено заявление в полицию Иволгинского района, с целью установления личности нарушителей и привлечения их к установленной законом ответственности, а также предъявления ущерба, - сообщили в Бурприроднадзоре.



Ущерб животному миру, причинённый незаконной добычей двух особей изюбрей, по предварительным расчетам составил 210 тыс. рублей в случае добычи самцов и 350 тыс. рублей, если уничтожены самки.



