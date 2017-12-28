«Тойота» протаранила маршрутку в центре Улан-Удэ

ДТП собрало пробку



Как стало известно «Байкал-Dailу», сегодня возле площади Советов в 13:00 произошло ДТП. Там девушка за рулём «Тойоты» врезалась в маршрутку.



Дорожный инцидент обошёлся без пострадавших. Автомобили получили механические повреждения.



Авария стала причиной затора.



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