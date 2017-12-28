Из Бурятии везли марихуану в паке «Спасибо, удачного дня»

Перевозчиков марихуаны из Бурятии задержали в Слюдянке



На контрольном пропускном посту полиции «Рубеж» сотрудники ДПС для проверки остановили автомобиль «ВАЗ», следовавший из Тункинского района Бурятии в направлении города Слюдянка. Во время досмотра автомобиля инспекторы обнаружили в багажнике большой жёлтый пакет с наркотическим веществом растительного происхождения.



Экспертиза установила, что изъятое вещество является марихуаной весом 230 граммов. Примечательно, что наркотик перевозился в пакете с надписью «Спасибо, удачного дня».



Водитель автомобиля, 41-летний житель города Байкальска, и двое его пассажиров отказались от прохождения медицинского освидетельствования на состояние наркотического опьянения, за что привлечены к административной ответственности по статье 6.9 КоаАП.



В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по части 2 статьи 228 Уголовного кодекса (незаконное приобретение, хранение, перевозка, наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в крупном размере).



Санкцией статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет, сообщает пресс-служба ОМВД России по Слюдянскому району.



