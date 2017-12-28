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Бешенство вплотную приблизилось к Улан-Удэ
Происшествия, 28.12.2017 16:00
Заболевание зафиксировано уже в четырёх районах республики, в том числе, Тарбагатайском, прилегающем к столице Бурятии
В Бурятии в конце года резко ухудшилась эпизоотическая ситуация по бешенству животных.
- На сегодня получены положительные результаты на бешенство в Мухоршибирском, Джидинском, Тарбагатайском и Закаменском районах. Наибольшее количество положительных проб поступило из Мухоршибирского района, в преимуществе от лис, - сообщает пресс-служба Управления ветеринарии Бурятии.
Хозяевам сельскохозяйственных и домашних животных не рекомендуется выпускать на самостоятельный выпас животных, так как данный фактор увеличивает риски встречи с диким животным, возможно, больным бешенством.
В эпизоотических очагах ветеринары провели подворный обход, разъяснительную работу и вынужденную вакцинацию против бешенства сельскохозяйственных животных (коров, лошадей, мелкого рогатого скота), собак и кошек. Продезинфицированы и дератизированы территории. Проводится клинический осмотр иммунизированных животных.
В Мухоршибирский район для работы направлялись поочередно противоэпизоотические отряды из Баргузинского, Бичурского, Селенгинского, Иволгинского, Кижингинского, Курумканского, Тарбагатайского, Кабанского, Заиграевского, Кяхтинского филиалов Бурятской республиканской станции по борьбе с болезнями животных. Это 109 ветеринарных специалистов, которые использовали 6 парогенераторов и задействовали 4 дезинфекционных установки.
С 14 ноября вынуждено привито почти 33 тысячи животных, из них 10,2 тысячи сельскохозяйственных и 22,7 - домашних.
В эпизоотических очагах Мухоршибирского, Джидинского, Тарбагатайского, Закаменского районов вакцинировано против бешенства 2,7 тысячи сельскохозяйственных животных и 61 плотоядное. В неблагополучных пунктах привито 5,8 тысячи голов сельскохозяйственных животных и 8,3 тысячи плотоядных. В угрожаемых зонах районов при сплошной вакцинации плотоядных, привито 14,2 тысячи голов и 1,7 тысячи сельскохозяйственных. Работа продолжается.
Инспекторами ветеринарной службы выдано 16 предписаний о представлении животных для вакцинации против бешенства (в угрожаемой зоне), составлено 7 протоколов за отказ от вакцинации, наложено штрафов на 3,5 тысячи рублей (в неблагополучном пункте).
Специалисты службы приняли участие в сельских сходах, проведена работа по информированию населения. Размещались статьи в газетах, распространялись листовки, памятки, проводились беседы.
За время неблагополучия по бешенству в Бурятскую республиканскую научно-производственную лабораторию поступило 130 проб на выявление вируса бешенства, большинство от диких животных.
Напомним, до этого года последние случаи бешенства в Бурятии были зарегистрированы в 2013 году в Джидинском и Закаменском районах.
Первый случай бешенства в 2017 году среди диких животных был выявлен в ноябре на одной из животноводческих стоянок сельского поселения «Хушун-Узурское» Мухоршибирского района. Здесь больная бешенством лиса набросилась на сторожевую собаку.
В местности Номог-Толгой на территории в радиусе 10 километров от эпизоотического очага - животноводческой стоянки - 22 ноября был введён карантин. Угрожаемой зоной объявлены населённые пункты, пастбища, лесной массив, охотничьи угодья, животноводческие стоянки, расположенные на территории сельских поселений «Хошун-Узурское», «Калиновское», «Барское». Всем собакам и кошкам были сделаны прививки от бешенства.
Второй случай был зафиксирован в селе Хонхолой тоже Мухоршибирского района. Здесь заражённая опасным вирусом лисица набросилась на ребёнка. К счастью, животное не смогло прокусить ботинок.
Следующие случаи бешенства были выявлены также в Мухоршибирском районе, где от опасного вируса по очереди пали две коровы.
Пять человек, контактировавших с больными животными, находятся под наблюдением в Мухоршибирской центральной районной больнице.
Потом был зафиксирован случай бешенства в Джидинском районе, где погибла ещё одна корова. С 13 декабря карантин объявлен и в Джиде. Эпизоотическим очагом определена территория животноводческой стоянки в местности Намак сельского поселения «Гэгэтуйское».
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