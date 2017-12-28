Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

28 Декабря

Популярное

Бешенство вплотную приблизилось к Улан-Удэ

Бешенство вплотную приблизилось к Улан-Удэ
Происшествия,  28.12.2017 16:00
Заболевание зафиксировано уже в четырёх районах республики, в том числе, Тарбагатайском, прилегающем к столице Бурятии

В Бурятии в конце года резко ухудшилась эпизоотическая ситуация по бешенству животных.

- На сегодня получены положительные результаты на бешенство в Мухоршибирском, Джидинском, Тарбагатайском и Закаменском районах. Наибольшее количество положительных проб поступило из Мухоршибирского района, в преимуществе от лис, - сообщает пресс-служба Управления ветеринарии Бурятии.

Хозяевам сельскохозяйственных и домашних животных не рекомендуется выпускать на самостоятельный выпас животных, так как данный фактор увеличивает риски встречи с диким животным, возможно, больным бешенством.

В эпизоотических очагах ветеринары провели подворный обход, разъяснительную работу и вынужденную вакцинацию против бешенства сельскохозяйственных животных (коров, лошадей, мелкого рогатого скота), собак и кошек. Продезинфицированы и дератизированы территории. Проводится клинический осмотр иммунизированных животных.

В Мухоршибирский район для работы направлялись поочередно противоэпизоотические отряды из Баргузинского, Бичурского, Селенгинского, Иволгинского, Кижингинского, Курумканского, Тарбагатайского, Кабанского, Заиграевского, Кяхтинского филиалов Бурятской республиканской станции по борьбе с болезнями животных. Это 109 ветеринарных специалистов, которые использовали 6 парогенераторов и задействовали 4 дезинфекционных установки.

С 14 ноября вынуждено привито почти 33 тысячи животных, из них 10,2 тысячи сельскохозяйственных и 22,7 - домашних.

В эпизоотических очагах Мухоршибирского, Джидинского, Тарбагатайского, Закаменского районов вакцинировано против бешенства 2,7 тысячи сельскохозяйственных животных и 61 плотоядное. В неблагополучных пунктах привито 5,8 тысячи голов сельскохозяйственных животных и 8,3 тысячи плотоядных. В угрожаемых зонах районов при сплошной вакцинации плотоядных, привито 14,2 тысячи голов и 1,7 тысячи сельскохозяйственных. Работа продолжается.

Инспекторами ветеринарной службы выдано 16 предписаний о представлении животных для вакцинации против бешенства (в угрожаемой зоне), составлено 7 протоколов за отказ от вакцинации, наложено штрафов на 3,5 тысячи рублей (в неблагополучном пункте).

Специалисты службы приняли участие в сельских сходах, проведена работа по информированию населения. Размещались статьи в газетах, распространялись листовки, памятки, проводились беседы.

За время неблагополучия по бешенству в Бурятскую республиканскую научно-производственную лабораторию поступило 130 проб на выявление вируса бешенства, большинство от диких животных.

Напомним, до этого года последние случаи бешенства в Бурятии были зарегистрированы в 2013 году в Джидинском и Закаменском районах.

Первый случай бешенства в 2017 году среди диких животных был выявлен в ноябре на одной из животноводческих стоянок сельского поселения «Хушун-Узурское» Мухоршибирского района. Здесь больная бешенством лиса набросилась на сторожевую собаку.

В местности Номог-Толгой на территории в радиусе 10 километров от эпизоотического очага - животноводческой стоянки - 22 ноября был введён карантин. Угрожаемой зоной объявлены населённые пункты, пастбища, лесной массив, охотничьи угодья, животноводческие стоянки, расположенные на территории сельских поселений «Хошун-Узурское», «Калиновское», «Барское». Всем собакам и кошкам были сделаны прививки от бешенства.

Второй случай был зафиксирован в селе Хонхолой тоже Мухоршибирского района. Здесь заражённая опасным вирусом лисица набросилась на ребёнка. К счастью, животное не смогло прокусить ботинок.

Следующие случаи бешенства были выявлены также в Мухоршибирском районе, где от опасного вируса по очереди пали две коровы.

Пять человек, контактировавших с больными животными, находятся под наблюдением в Мухоршибирской центральной районной больнице.

Потом был зафиксирован случай бешенства в Джидинском районе, где погибла ещё одна корова. С 13 декабря карантин объявлен и в Джиде. Эпизоотическим очагом определена территория животноводческой стоянки в местности Намак сельского поселения «Гэгэтуйское».
бешенство
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Из Бурятии везли марихуану в паке «Спасибо, удачного дня»
Происшествия, 28.12.2017
Перевозчиков марихуаны из Бурятии задержали в Слюдянке
Бешенство вплотную приблизилось к Улан-Удэ
Бешенство вплотную приблизилось к Улан-Удэ
Происшествия, 28.12.2017
Заболевание зафиксировано уже в четырёх районах республики, в том числе, Тарбагатайском, прилегающем к столице Бурятии  
В центре Кабанска второй раз рухнула новогодняя ёлка
В центре Кабанска второй раз рухнула новогодняя ёлка
Происшествия, 28.12.2017
На сей раз украшения пострадали больше прежнего
В Бурятии сельчанин ограбил дальнобойщика
Происшествия, 28.12.2017
Мужчина отнял у водителя 25 тысяч рублей
Улан-удэнка не смогла взыскать с поджигателей коттеджа миллион
Улан-удэнка не смогла взыскать с поджигателей коттеджа миллион
Происшествия, 28.12.2017
Горожанка хотела взыскать с них деньги как упущенную выгоду, поскольку до пожара сдавала жильё арендаторам
С начала года в Бурятии угнали 230 автомобилей
С начала года в Бурятии угнали 230 автомобилей
Происшествия, 28.12.2017
В период праздников стражи порядка рекомендуют сохранять бдительность и дают рекомендательные советы
В Бурятии домушник украл сварочный аппарат и удлинитель
Происшествия, 28.12.2017
Злоумышленником оказался ранее судимый мужчина
Глухонемая братчанка забила до смерти приятельницу
Происшествия, 28.12.2017
Для допроса свидетелей трагедии следователи пригласили сурдопереводчика
В Улан-Удэ студент украл из магазина куртку
Происшествия, 28.12.2017
Сотрудники ДПС по горячим следам задержали злоумышленника
В Иркутской области осудили группу «чёрных лесорубов»
Происшествия, 28.12.2017
Они нанесли почти 6-миллионный ущерб лесному фонду
В Ангарске у наркосбытчика нашли пистолет
Происшествия, 28.12.2017
В Ангарске осуждён сбытчик наркотиков
Улан-удэнец ударил приятеля в грудь шилом
Улан-удэнец ударил приятеля в грудь шилом
Происшествия, 28.12.2017
Конфликт возник в ходе употребления спиртного  

Реплика

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^