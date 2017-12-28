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В центре Кабанска второй раз рухнула новогодняя ёлка
Происшествия, 28.12.2017 15:30 Фото:
На сей раз украшения пострадали больше прежнего
Как сообщал «Байкал-Daily», 26 декабря на главной площади Кабанска упала новогодняя ёлка. Лесная красавица не выдержала сильных порывов ветра.
- Ёлка живая, очень большая. Её установили качественно, но из-за ветра она сильно накренилась, - уточняла «Байкал-Daily» глава поселения Любовь Николаева.
К вечеру ёлка вернулась в исходное положение. Спустя менее чем через двое суток ёлка вновь упала.
«Ближе к обеду 28 декабря наблюдаем ту же картину – ель, как и 26 декабря, лежит на боку. Рядом валяются разбитые шары», - сообщает газета «Байкальские огни».
Издание уточняет, что пострадавших нет.
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