В центре Кабанска второй раз рухнула новогодняя ёлка

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Бешенство вплотную приблизилось к Улан-Удэ Происшествия, Заболевание зафиксировано уже в четырёх районах республики, в том числе, Тарбагатайском, прилегающем к столице Бурятии

В Бурятии сельчанин ограбил дальнобойщика Происшествия, Мужчина отнял у водителя 25 тысяч рублей