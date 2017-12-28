В Бурятии сельчанин ограбил дальнобойщика

Мужчина отнял у водителя 25 тысяч рублей



В Бурятии задержали мужчину, ограбившего середине ноября открыто похитил деньги у водителя большегруза. Им оказался 32-летнего житель села Никольск.



Выйдя из увеселительного заведения, мужчина стал требовать у 61-летнего водителя деньги за то, что тот в фуре ночует рядом с кафе. Стоит отметить, что сельчанин находился в состоянии алкогольного опьянения.



Водитель всё же отдал вымогателю 5 тысяч рублей. Однако подозреваемому показалось мало, и он похитил из барсетки ещё 25 тысяч рублей.



Похищенные деньги возвращены владельцу. Возбуждены уголовные дела по статье «Грабёж». Сейчас злоумышленник находится под подпиской о невыезде. Ведется следствие, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.

