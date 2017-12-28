|
28 Декабря
Популярное
|
В Бурятии сельчанин ограбил дальнобойщика
Происшествия, 28.12.2017 15:24
Мужчина отнял у водителя 25 тысяч рублей
В Бурятии задержали мужчину, ограбившего середине ноября открыто похитил деньги у водителя большегруза. Им оказался 32-летнего житель села Никольск.
Выйдя из увеселительного заведения, мужчина стал требовать у 61-летнего водителя деньги за то, что тот в фуре ночует рядом с кафе. Стоит отметить, что сельчанин находился в состоянии алкогольного опьянения.
Водитель всё же отдал вымогателю 5 тысяч рублей. Однако подозреваемому показалось мало, и он похитил из барсетки ещё 25 тысяч рублей.
Похищенные деньги возвращены владельцу. Возбуждены уголовные дела по статье «Грабёж». Сейчас злоумышленник находится под подпиской о невыезде. Ведется следствие, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
ДТП собрало пробку
Изъято более 70 тысяч литров спирта
Перевозчиков марихуаны из Бурятии задержали в Слюдянке
Заболевание зафиксировано уже в четырёх районах республики, в том числе, Тарбагатайском, прилегающем к столице Бурятии
На сей раз украшения пострадали больше прежнего
Мужчина отнял у водителя 25 тысяч рублей
Горожанка хотела взыскать с них деньги как упущенную выгоду, поскольку до пожара сдавала жильё арендаторам
В период праздников стражи порядка рекомендуют сохранять бдительность и дают рекомендательные советы
Злоумышленником оказался ранее судимый мужчина
Для допроса свидетелей трагедии следователи пригласили сурдопереводчика
Его тело обнаружили во время тушения
Сотрудники ДПС по горячим следам задержали злоумышленника
Они нанесли почти 6-миллионный ущерб лесному фонду
В Ангарске осуждён сбытчик наркотиков
Конфликт возник в ходе употребления спиртного
|
Соцсети
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
22.12.2017
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
04.12.2017
Борислав Таро
Художник
01.12.2017
Туяна Будаева
Блог об искусстве
17.11.2017
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
29.10.2017
Борислав Таро
Художник
26.10.2017
Туяна Будаева
Блог об искусстве
29.09.2017
Загрузка...