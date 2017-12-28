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Улан-удэнка не смогла взыскать с поджигателей коттеджа миллион

Улан-удэнка не смогла взыскать с поджигателей коттеджа миллион
Происшествия,  28.12.2017 15:06 Фото:pixabay.com
Горожанка хотела взыскать с них деньги как упущенную выгоду, поскольку до пожара сдавала жильё арендаторам

Улан-удэнка обратилась в суд и попросила взыскать с поджигателей дома упущенную выгоду в сумме 1 млн. рублей. Она объяснила, что в прошлом году 16 июня около 4 часов ночи злоумышленники подожгли её коттедж. А дом сдавался жительницей Улан-Удэ в аренду, поэтому, по ее мнению, ответчики лишили её дохода.

Суду женщина рассказала, что дом принадлежал ей на праве собственности. С сентября 2015 года по договору аренды жилье находилось в пользовании ООО «Ориентал Вэй», которое, по её мнению, планировало и дальше снимать коттедж в аренду. Между ними шли переговоры, письменный договор не заключался. Поджигатели же лишили горожанку этого дохода, и она просила взыскать с последних 1 000 000 рублей, что составляет арендную плату за год.

В ходе судебного заседания хозяйка сгоревшего коттеджа указывала лишь на то, что между нею и юридическим лицом обсуждался вопрос заключения аренды дома на новый срок. При этом суду не было представлено иных письменных доказательств ведения переговоров.

В результате исковые требования женщины к ответчикам о взыскании упущенной выгоды суд оставил без удовлетворения. Улан-удэнкой не было представлено объективных доказательств того, что она намеревалась сдать дом в аренду и имела возможность получения вследствие этого выгоды.

Решение не вступило в законную силу, сообщает пресс-служба Железнодорожного районного суда Улан-Удэ.

Как сообщал «Байкал-Daily», улан-удэнцы в прошлом году подожгли дом, в котором проживали китайцы, чтобы напугать последних. В октябре этого года Железнодорожный районный суд вынес обвинительный приговор трём местным жителям. Они со второй попытки подожги коттедж в посёлке Верхняя Берёзовка.

- С целью устрашения проживавших там граждан КНР, - сообщает пресс-служба суда.

С учётом признания вины, возмещения части ущерба и других смягчающих двоим из них назначил по 5 лет условно с испытательным сроком 5 лет, ещё одному - 4 года условно с испытательным сроком 4 года.

Поджог суд компенсация
 
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