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С начала года в Бурятии угнали 230 автомобилей
Происшествия, 28.12.2017 14:47 Фото:
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За 11 месяцев уходящего года в Бурятии зарегистрировано 230 угонов транспортных средств, из них раскрыто – 165. Полицейские призывают жителей республики принять дополнительные меры безопасности в целях недопущения угона автомобиля.
В первую очередь стражи порядка просят не оставлять ключ в замке зажигания, отходя от машины даже на несколько метров. Также не рекомендуется хранить водительское удостоверение, техпаспорт, другие документы в автомобиле: в случае угона их отсутствие затруднит розыск автомашины.
Если вас останавливают незнакомые люди, никогда не выключайте зажигание и не отпирайте двери машины. Все вопросы можно решить через приоткрытое окно. При малейшем подозрении на нападение уезжайте.Кроме того, часто злоумышленники поджидают автовладельца возле его автомобиля или гаража, выслеживают постоянные маршруты.Поэтому лучше менять маршруты движения.
Нередко преступники маскируются под сотрудников полиции и другие «проверяющие органы». Если на дороге вас остановил человек в форме, начните беседу с ним, не покидая водительского сиденья. Помните, сотрудник правоохранительных органов обязан представиться и разъяснить причину остановки транспортного средства и попросите полицейского предъявить служебное удостоверение.
Также не следует терять бдительность при вынужденной остановке, во время мелкого ремонта, замены проколотого колеса. В этот момент могут напасть или похитить ценные предметы из салона автомобиля. Полицейские не советуют брать случайных попутчиков. Захват, угон, грабеж автомобиля происходят чаще всего при сговоре такого «попутчика» (им может оказаться и симпатичная девушка) с иными участниками преступления. Если вы все же решили подвезти кого-то, желательно, чтобы это был один человек, предложите ему сесть на переднее сидение, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
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