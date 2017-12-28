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В Бурятии домушник украл сварочный аппарат и удлинитель

Происшествия,  28.12.2017 14:41
Злоумышленником оказался ранее судимый мужчина

В середине декабря в дежурную часть ОМВД России по Кяхтинскомурайону обратился 37-летний житель Кяхты. Он сообщил стражам порядка, что пока его не было, из квартиры украли сварочный аппарат, удлинитель, продукты питания.

Полицейским удалось задержать подозреваемого. Им оказался безработный 28-летний местный житель, в августе 2015 года освободившийся из мест лишения свободы.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Ведётся следствие, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
кража
 
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