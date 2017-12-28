В Бурятии домушник украл сварочный аппарат и удлинитель

Злоумышленником оказался ранее судимый мужчина



В середине декабря в дежурную часть ОМВД России по Кяхтинскомурайону обратился 37-летний житель Кяхты. Он сообщил стражам порядка, что пока его не было, из квартиры украли сварочный аппарат, удлинитель, продукты питания.



Полицейским удалось задержать подозреваемого. Им оказался безработный 28-летний местный житель, в августе 2015 года освободившийся из мест лишения свободы.



Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Ведётся следствие, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.

