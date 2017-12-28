Глухонемая братчанка забила до смерти приятельницу

Для допроса свидетелей трагедии следователи пригласили сурдопереводчика



В Братске возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть».



Компания из четырех глухонемых человек, распивала спиртные напитки. В какой-то момент между двумя женщинами произошла ссора. 36-летняя братчанка несколько раз ударила кулаками 48-летнюю приятельницу по голове. Через несколько дней потерпевшая скончалась дома.



Для допроса свидетелей преступления, а также подозреваемой в совершении данного преступления, был приглашен сурдопереводчик.



В настоящее время подозреваемая даёт признательные показания. Решается вопрос об избрании женщине меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.



