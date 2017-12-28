В Иркутской области на месте пожара нашли тело мужчины

В Иркутской области начата доследственная проверка по статье «Убийство», по факту обнаружения тела мужчины в результате пожара.Утром 27 декабря в дежурную часть полиции поступило сообщение от спасателей о возгорании одноэтажного дачного дома в садоводстве Толстый Мыс Усть-Илимского района.На месте происшествия было обнаружено тело 56-летнего мужчины. Супруга потерпевшего с ожогами доставлена в медицинское учреждение.По предварительной версии, причиной возгорания могло стать неосторожное обращение с электроприборами.Тело мужчины направлено на судебно-медицинскую экспертизу. Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.