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В Иркутской области на месте пожара нашли тело мужчины
Происшествия, 28.12.2017 14:19
Его тело обнаружили во время тушения
В Иркутской области начата доследственная проверка по статье «Убийство», по факту обнаружения тела мужчины в результате пожара.
Утром 27 декабря в дежурную часть полиции поступило сообщение от спасателей о возгорании одноэтажного дачного дома в садоводстве Толстый Мыс Усть-Илимского района.На месте происшествия было обнаружено тело 56-летнего мужчины. Супруга потерпевшего с ожогами доставлена в медицинское учреждение.
По предварительной версии, причиной возгорания могло стать неосторожное обращение с электроприборами.
Тело мужчины направлено на судебно-медицинскую экспертизу. Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.
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