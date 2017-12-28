В Улан-Удэ студент украл из магазина куртку

Сотрудники ДПС по горячим следам задержали злоумышленника



27 декабря сотрудники дорожно-патрульной службы, находясь на маршруте патрулирования на улице Бабушкина, заметили, как из спортивного магазина с рюкзаком выбежал молодой человек. Заподозрив гражданина в краже, полицейские стали преследовать его.



Вскоре ранее не судимый 16-летний парень – студент техникума – был задержан. В его рюкзаке оказалась похищенная из торговой точки мужская куртка.



Как выяснилось, подозреваемый, находясь в торговом зале и убедившись, что за его действиями никто не наблюдает, похитил пуховик. Однако его выдала сигнализация магазина, и молодой человек, не реагируя на требования персонала вернуть похищенное, скрылся.



Куртка изъята сотрудниками полиции. Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.

