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В Иркутской области осудили группу «чёрных лесорубов»

Происшествия,  28.12.2017 13:43
Они нанесли почти 6-миллионный ущерб лесному фонду

В Братске вступил в силу приговор в отношении группы «чёрных лесорубов», причинивших лесному хозяйству почти шестимиллионный ущерб.

В июне сотрудниками полиции был выявлен факт несанкционированной рубки деревьев в зоне ответственности Падунского лесничества. С места преступления изъяты орудия незаконной лесозаготовки и спиленные деревья. По признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 260 Уголовного кодекса (незаконная рубка лесных насаждений), было возбуждено уголовное дело.

Расследование проведено следственной частью СУ МУ МВД РФ «Братское». В процессе следствия установлены дополнительные эпизоды противоправной деятельности группы, осуществлявшейся с сентября 2016 года. Совокупный ущерб составил порядка 6 миллионов рублей.

Как было установлено в процессе расследования, организатор - 44-летний братчанин, являясь индивидуальным предпринимателем, проводил незаконные рубки под прикрытием своей предпринимательской деятельности. Бизнесмен привлёк к совершению преступления двоих вальщиков. Он указывал места рубки, обеспечивал инструментами и горюче-смазочными материалами, а также осуществлял контроль над подъездными путями к местам незаконной лесозаготовки, которую группа осуществляла в зоне защитных лесов.

В ходе следствия удалось добиться возмещения части причинённого ущерба. С учётом того, что ранее фигуранты дела не привлекались к уголовной ответственности и раскаялись в содеянном преступном деянии, судом им назначено наказание «условно». Организатор незаконной деятельности получил пять лет лишения свободы с испытательным сроком 4 года, соучастники – 4 и 3 с испытательным сроком 3 и 2 года соответственно, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.


суд черные лесорубы
 
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