В Бурятии выгорели два дома и столярка

Возгорания произошли в Кижингинском и Иволгинском районах



Сегодня ночью в Кижингинском районе республики произошло два пожара. Первое сообщение о возгорании на телефон пожарно-спасательной службы поступило в 2 часа ночи. Местные жители сообщили, что в селе Кижинга по улице Советская горит дом. В результате пожара дом и веранда выгорели изнутри. Пожар ликвидирован в 2.22.



В то же время загорелся дом по улице Советская. В результате пожара дом и веранда выгорели изнутри. Пожар ликвидирован в то же время.



На оба пожара выезжало 5 человек и 3 единицы техники.



В тот же день, но уже в Иволгинском районе. В 3.35 спасателям поступило сообщение о том, что в селе Оронгой по улице Пионерская горит гараж. В результате пожара выгорело столярное помещение. Пожар ликвидирован в 04.43. На ликвидацию пожара было задействовано 5 человек и 3 единицы техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Бурятии.

