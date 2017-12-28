Читинец украл телефон в ресторане

Полицейские просят граждан быть внимательными во время новогодних праздников



24 декабря в полицию обратилась 30-летняя жительница краевого центра, сообщив, что в кафе на улице Силикатной у неё из сумки украли сотовый телефон.



Как выяснили сыщики, к краже оказался причастен 26-летний читинец. Подозреваемый был доставлен в полицию, где во всё признался. Похищенный телефон изъят и возвращен владелице. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье «Кража», сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.



Стражи порядка настоятельно рекомендуют гражданам, в связи с наступлением новогодних праздников, быть внимательными во время отдыха в кафе, ресторанах и ночных клубах. Посещая развлекательные заведения необходимо обеспечивать сохранность своего имущества, не оставлять без присмотра телефоны, сумки и кошельки. Чтобы не омрачить праздничное настроение важно быть бдительным и не доверять свои вещи незнакомым людям.

