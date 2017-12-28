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Братчанка лишились денег, пытаясь получить компенсацию за БАДы

Происшествия,  28.12.2017 10:30
В полицию позвонила её соседка

Две братчанки по собственной неосмотрительности и доверчивости лишились в общей сложности более 325 тысяч рублей. Эти средства ушли в карманы мошенников. Несмотря на неоднократные предупреждения сотрудников полиции и регулярные сообщения в СМИ, жертвой так называемого двойного мошенничества стала 65-летняя жительница Братска.

В полицию о том, что женщина уже несколько дней подряд переводит в неизвестном направлении деньги, заявила её соседка. Начатая проверка показала, что братчанке, купившей полгода назад через Интернет биоактивные добавки, позвонил неизвестный. Он пообещал за некачественные БАДы полумиллионную компенсацию.

После перевода почти 110 тысяч рублей ставка выплаты возросла до 700 тысяч, что потребовало ещё 120 тысяч доплаты. Деньги были перечислены. Но никакой компенсации пенсионерка так и не дождалась.

По заявлению бдительной приятельницы пострадавшей проведена проверка. По её результатам возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершённое в крупном размере). И как ни странно, но пострадавшая продолжает верить, что деньги она всё же получит.

Другая жительница города не переводила сама денег преступникам, но предоставила им сведения, позволившие злоумышленникам распорядиться счётом жертвы. В минувшие выходные женщина выставила на сайте объявление о продаже пластиковых окон, «покупатель» нашёлся быстро.

Приобрести недорого б/у окна он решил без торга и осмотра, а чтобы сделка не сорвалась, готов был оплатить покупку безналичным расчётом. Мужчина под надуманным предлогом сказал, что одного номера карты недостаточно, попросил назвать дополнительные реквизиты и получил доступ к чужим деньгам. Более 44 тысяч исчезли со счёта продавца.

По этому факту проверка ещё не завершена, по её окончанию будет принято процессуальное решение, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.
мошенничество
 
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