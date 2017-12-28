Улан-удэнец избил женщину поленом и кочергой

Потерпевшая просила суд не выносить строгое наказание



Советский районный суд вынес приговор улан-удэнцу, нанёсшему тяжкий вред здоровью своей знакомой.



Инцидент произошёл в декабре 2016 года. Пьяный мужчина обвинил свою приятельницу в краже сотового телефона. Вспыхнула ссора, в ходе которой мужчина набросился на сидящую на диване жертву. Он нанёс ей 10 ударов поленом по ногам. Затем ударил рукой в лицо, а после схватил кочергу.



Кочергой он нанёс ещё 10 ударов по ногам.



Женщина пыталась уворачиваться, соответственно, часть ударов пришлась на руки.



Потерпевшая получила тяжкий вред здоровью, однако в суде не настаивала на строгом наказании. Также в качестве смягчающих обстоятельств суд учёл раскаяние подсудимого его положительные характеристики и наличие на иждивении сожительницы и трёх малолетних детей.



Обстоятельством, отягчающим наказание, было признано состояние алкогольного опьянения, в котором находился подсудимый и рецидив преступлений.



Приговором суда мужчине было назначено наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима. Кроме того, в пользу потерпевшей взыскана компенсация морального вреда в размере 150 тысяч рублей.



Приговор вступил в законную силу, сообщили в пресс-службе Советского районного суда.



