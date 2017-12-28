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В Улан-Удэ бывшего военнослужащего оштрафовали на 200 тысяч за пьяную езду
Происшествия, 28.12.2017 10:00 Фото:
Он дважды попался пьяным за рулём
Старший сержант запаса из Улан-Удэ признан виновным по ст. 264.1 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию». Об этом сообщили в Военном следственном управлении СКР по Восточному военному округу.
- Жаргал М, являясь лицом, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения, 28 августа 2017 года в селе Сосново-Озерское управлял автомобилем в состоянии опьянения, - уточнили в ВСУ по ВВО.
Улан-Удэнским гарнизонным военным судом назначено наказание в виде штрафа в размере 200 тысяч рублей с лишением права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами на срок 2 года.
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