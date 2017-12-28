В Улан-Удэ дотла сгорел дом

Инцидент произошёл в микрорайоне Левый берег



Накануне ночью в Улан-Удэ сгорел жилой дом. Возгорание произошло по улице Ольхонская. На момент прибытия пожарных горел дом с пристроем.



В результате пожара дом и пристрой сгорели полностью. Причиной возгорания стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей. Ущерб составил 100 тысяч рублей.



Пожар потушили за полчаса, сообщается в оперативной сводке по городу.

