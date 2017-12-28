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В Забайкалье поймали «чёрного лесоруба»
Происшествия, 28.12.2017 09:48
У него изъяли пилу, автомобиль и древесину
27 декабря в вечернее время в ходе профилактического рейда в лесном массиве вблизи села Сивяково Читинского района сотрудники полиции на месте незаконной рубки деревьев задержали ранее судимого 27-летнего местного жителя. Мужчина незаконно заготовил 26 деревьев породы сосна. У него изъяты спилы древесины, бензопила и автомашина «ГАЗ».
В настоящее время устанавливается ущерб, причинённый незаконными действиями «чёрного» лесоруба. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.
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