В Забайкалье поймали «чёрного лесоруба»

У него изъяли пилу, автомобиль и древесину



27 декабря в вечернее время в ходе профилактического рейда в лесном массиве вблизи села Сивяково Читинского района сотрудники полиции на месте незаконной рубки деревьев задержали ранее судимого 27-летнего местного жителя. Мужчина незаконно заготовил 26 деревьев породы сосна. У него изъяты спилы древесины, бензопила и автомашина «ГАЗ».



В настоящее время устанавливается ущерб, причинённый незаконными действиями «чёрного» лесоруба. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.

