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Иркутянина, «заминировавшего» вокзал, оштрафовали на 10 тысяч

Происшествия,  28.12.2017 09:30
42-летний иркутянин признан судом виновным в заведомо ложном сообщении о акте терроризма (ч. 1 ст. 207 УК РФ)

7 мая 2017 года мужчина после употребления дома большого количестве спиртного позвонил со своего сотового телефона в службу «02» и сообщил о якобы готовящемся взрыве на иркутском вокзале. Звонок иркутянин совершил из-за неприязни к органам внутренних дел, сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Спустя непродолжительное время виновник был установлен сотрудниками полиции и задержан.

В судебном заседании подсудимый вину признал в полном объёме, в содеянном раскаялся.

Суд назначил лже-минёру наказание в виде штрафа в размере 10 000 рублей.

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