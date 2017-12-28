|
28 Декабря
27 Декабря
11:49
Популярное
|
Иркутянина, «заминировавшего» вокзал, оштрафовали на 10 тысяч
Происшествия, 28.12.2017 09:30
42-летний иркутянин признан судом виновным в заведомо ложном сообщении о акте терроризма (ч. 1 ст. 207 УК РФ)
7 мая 2017 года мужчина после употребления дома большого количестве спиртного позвонил со своего сотового телефона в службу «02» и сообщил о якобы готовящемся взрыве на иркутском вокзале. Звонок иркутянин совершил из-за неприязни к органам внутренних дел, сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.
Спустя непродолжительное время виновник был установлен сотрудниками полиции и задержан.
В судебном заседании подсудимый вину признал в полном объёме, в содеянном раскаялся.
Суд назначил лже-минёру наказание в виде штрафа в размере 10 000 рублей.
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Возгорания произошли в Кижингинском и Иволгинском районах
Девушка назвала аферистам данные банковской карты
Полицейские просят граждан быть внимательными во время новогодних праздников
В полицию позвонила её соседка
Потерпевшая просила суд не выносить строгое наказание
Инцидент произошёл в микрорайоне Левый берег
Он дважды попался пьяным за рулём
У него изъяли пилу, автомобиль и древесину
42-летний иркутянин признан судом виновным в заведомо ложном сообщении о акте терроризма (ч. 1 ст. 207 УК РФ)
Инцидент произошёл в одной из войсковых частей Кяхты
После шести ударов кулаками в голову во время пьяной ссоры потерпевший скончался от отека и дислокации мозга
Дериваты диких животных транспортировались без ветеринарных документов
Полиция разбирается в обстоятельствах ложного заявления
Происшествия, 27.12.2017
Серьёзные травмы получил 37-летний мужчина на территории промзоны в Кировском районе Санкт-Петербурга
Происшествия, 27.12.2017
В полицию уже обратилась женщина, чей муж работал на предприятии и после смены не вернулся домой
|
Соцсети
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
22.12.2017
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
04.12.2017
Борислав Таро
Художник
01.12.2017
Туяна Будаева
Блог об искусстве
17.11.2017
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
29.10.2017
Борислав Таро
Художник
26.10.2017
Туяна Будаева
Блог об искусстве
29.09.2017
Загрузка...