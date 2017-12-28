В Бурятии сержанта запаса оштрафовали за побои рядового

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Читинец украл телефон в ресторане Происшествия, Полицейские просят граждан быть внимательными во время новогодних праздников

Иркутянина, «заминировавшего» вокзал, оштрафовали на 10 тысяч Происшествия, 42-летний иркутянин признан судом виновным в заведомо ложном сообщении о акте терроризма (ч. 1 ст. 207 УК РФ)