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В Бурятии сержанта запаса оштрафовали за побои рядового
Происшествия, 28.12.2017 09:18 Фото:
Инцидент произошёл в одной из войсковых частей Кяхты
Суд вынес приговор младшему сержанту запаса, служившему в Кяхте, признав его виновным в превышении должностных полномочий с применением насилия (п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ). ЧП произошло в войсковой части 69647 ещё пять лет назад.
- Следствием и судом установлено, что Сергей Б. 3 августа 2012 года, в казарме в/части 69647, дислоцированной в городе Кяхта, будучи недовольным возражением его подчинённого – рядового по поводу высказанных в адрес последнего претензий, применил к последнему насилие. Он нанёс ему удары по голове, - сообщили в Военном следственном управлении СК России по Восточном у военному округу.
Кяхтинским гарнизонным военным судом младшему сержанту запаса назначено наказание в виде штрафа в размере 45 000 рублей.
Как сообщал «Байкал-Daily», недавно суд вынес приговор старшему лейтенанту из этой же войсковой части. Офицер бил солдат металлической дужкой от кровати и деревянным бруском, в том числе за плохую уборку.
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