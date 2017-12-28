Улан-удэнец, убивший кулаками обидчика, получил 7 лет колонии

После шести ударов кулаками в голову во время пьяной ссоры потерпевший скончался от отека и дислокации мозга



Подсудимый причинил потерпевшему тяжкий вред здоровью, опасный для жизни, повлекший по неосторожности смерть последнего.



19 июня во время ссоры двух улан-удэнцев, один мужчина толкнул, а затем ударил другого. Тот в ответ, будучи пьяным, нанёс обидчику 6 ударов кулаками в голову, 5 ударов по спине и удар по ноге.



Избитый погиб от отека и дислокации головного мозга в результате закрытой черепно-мозговой травмы.



Свои действия подсудимый подтвердил на судебном заседании. Однако он был уверен, что его действия квалифицированы неправильно, так как потерпевший первый его толкнул, а затем ударил, из-за чего он превысил пределы самообороны.



Действия подсудимого суд квалифицировал как умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть человека. Он признан виновным. Ему назначено 7 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу, сообщает пресс-служба Железнодорожного суда Улан-Удэ.





