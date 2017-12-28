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У забайкальца изъяли 468 медвежьих лап и 37 губ лося
Происшествия, 28.12.2017 08:52 Фото:
Дериваты диких животных транспортировались без ветеринарных документов
26 декабря 2017 года в 19 часов на автомобильной трассе Чита-Забайкальск дежурным экипажем ДПС ОГИБДД ОМВД РФ по Забайкальскому району совместно с сотрудниками Управления Россельхознадзора по Забайкальскому краю и Амурской области для осмотра было остановлено транспортное средство.
В ходе досмотра установлен факт транспортировки дериватов диких животных, а именно: лапы медведя в количестве 468 штук, губы лося в количестве 37 штук без ветеринарных сопроводительных документов. В отношении владельца груза возбуждено дело об административном правонарушении в соответствии с КоАП РФ, сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Забайкальскому краю и Амурской области.
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