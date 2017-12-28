У забайкальца изъяли 468 медвежьих лап и 37 губ лося

Происшествия, Фото: Управление Россельхознадзора по Забайкальскому краю и Амурской области

Дериваты диких животных транспортировались без ветеринарных документов



26 декабря 2017 года в 19 часов на автомобильной трассе Чита-Забайкальск дежурным экипажем ДПС ОГИБДД ОМВД РФ по Забайкальскому району совместно с сотрудниками Управления Россельхознадзора по Забайкальскому краю и Амурской области для осмотра было остановлено транспортное средство.



В ходе досмотра установлен факт транспортировки дериватов диких животных, а именно: лапы медведя в количестве 468 штук, губы лося в количестве 37 штук без ветеринарных сопроводительных документов. В отношении владельца груза возбуждено дело об административном правонарушении в соответствии с КоАП РФ, сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Забайкальскому краю и Амурской области.

