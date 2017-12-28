|
28 Декабря
27 Декабря
11:49
Популярное
|
Усольчанка заявила о краже телефона, который потеряла
Происшествия, 28.12.2017 08:37
Полиция разбирается в обстоятельствах ложного заявления
Сотрудники межмуниципального отдела МВД России «Усольский» устанавливают причины ложного заявления о краже имущества.
Накануне в дежурную часть полиции обратилась 27-летняя местная жительница, которая заявила о том, что в общественном транспорте у неё украли сотовый телефон. Женщина настаивала, что гаджет был не потерян ею, а именно похищен при определённых обстоятельствах.
В ходе проверки этого сообщения сотрудниками полиции были предприняты необходимые усилия для розыска телефона и установления подозреваемых в этом преступлении.
Однако через некоторое время матери потерпевшей усольчанки позвонил неизвестный мужчина, который сообщил, что нашёл смартфон и готов бескорыстно вернуть его законной владелице. Вскоре девушка получила своё имущество в целости и сохранности.
Сотрудники полиции напоминают, что все подобные заявления граждан о происшествиях и преступлениях тщательно проверяются в целях установления их ложности или подлинности. В данном случае установлено, что, передавая в полицию ложную информацию о краже, усольчанка не преследовала никакой корыстной цели, а добросовестно заблуждалась.
Известно немало фактов, когда граждане умышленно пытаются ввести в заблуждение следователей и оперативников. Так в сентябре полицией было возбуждено, расследовано и передано в суд уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 306 УК РФ (Заведомо ложный донос). Его фигурантка – жительница Усолья – пытаясь ввести в заблуждение правоохранительные органы, сообщила о краже, которой не было, сообщает пресс-служба межмуниципального отдела МВД России «Усольский».
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Возгорания произошли в Кижингинском и Иволгинском районах
Девушка назвала аферистам данные банковской карты
Полицейские просят граждан быть внимательными во время новогодних праздников
В полицию позвонила её соседка
Потерпевшая просила суд не выносить строгое наказание
Инцидент произошёл в микрорайоне Левый берег
Он дважды попался пьяным за рулём
У него изъяли пилу, автомобиль и древесину
42-летний иркутянин признан судом виновным в заведомо ложном сообщении о акте терроризма (ч. 1 ст. 207 УК РФ)
Инцидент произошёл в одной из войсковых частей Кяхты
После шести ударов кулаками в голову во время пьяной ссоры потерпевший скончался от отека и дислокации мозга
Дериваты диких животных транспортировались без ветеринарных документов
Полиция разбирается в обстоятельствах ложного заявления
Происшествия, 27.12.2017
Серьёзные травмы получил 37-летний мужчина на территории промзоны в Кировском районе Санкт-Петербурга
Происшествия, 27.12.2017
В полицию уже обратилась женщина, чей муж работал на предприятии и после смены не вернулся домой
|
Соцсети
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
22.12.2017
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
04.12.2017
Борислав Таро
Художник
01.12.2017
Туяна Будаева
Блог об искусстве
17.11.2017
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
29.10.2017
Борислав Таро
Художник
26.10.2017
Туяна Будаева
Блог об искусстве
29.09.2017
Загрузка...