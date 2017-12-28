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Усольчанка заявила о краже телефона, который потеряла

Происшествия,  28.12.2017 08:37
Полиция разбирается в обстоятельствах ложного заявления

Сотрудники межмуниципального отдела МВД России «Усольский» устанавливают причины ложного заявления о краже имущества.

Накануне в дежурную часть полиции обратилась 27-летняя местная жительница, которая заявила о том, что в общественном транспорте у неё украли сотовый телефон. Женщина настаивала, что гаджет был не потерян ею, а именно похищен при определённых обстоятельствах.

В ходе проверки этого сообщения сотрудниками полиции были предприняты необходимые усилия для розыска телефона и установления подозреваемых в этом преступлении.

Однако через некоторое время матери потерпевшей усольчанки позвонил неизвестный мужчина, который сообщил, что нашёл смартфон и готов бескорыстно вернуть его законной владелице. Вскоре девушка получила своё имущество в целости и сохранности.

Сотрудники полиции напоминают, что все подобные заявления граждан о происшествиях и преступлениях тщательно проверяются в целях установления их ложности или подлинности. В данном случае установлено, что, передавая в полицию ложную информацию о краже, усольчанка не преследовала никакой корыстной цели, а добросовестно заблуждалась.

Известно немало фактов, когда граждане умышленно пытаются ввести в заблуждение следователей и оперативников. Так в сентябре полицией было возбуждено, расследовано и передано в суд уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 306 УК РФ (Заведомо ложный донос). Его фигурантка – жительница Усолья – пытаясь ввести в заблуждение правоохранительные органы, сообщила о краже, которой не было, сообщает пресс-служба межмуниципального отдела МВД России «Усольский».

ложный донос о совершении преступления
 
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