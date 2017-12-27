Уроженец Бурятии попал в реанимацию, упав со «Скании» в Петербурге

Серьёзные травмы получил 37-летний мужчина на территории промзоны в Кировском районе Санкт-Петербурга



Как стало известно «Водителю Петербурга», инцидент произошёл в ночь на 27 декабря на территории строительной компании на дороге на Турухтанные острова. Уроженец Бурятии, котором совсем недавно исполнилось 37 лет, упал с автомобиля «Скания» – с высоты около 3 метров.



Медики зафиксировали у него следующие повреждения: открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, закрытый перелом 3-8 рёбер слева. В тяжёлом состоянии его поместили в реанимацию.

