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На сгоревшем иркутском предприятии обнаружены останки человека

Происшествия,  27.12.2017 19:02
В полицию уже обратилась женщина, чей муж работал на предприятии и после смены не вернулся домой

Напомним, 16 машин сгорело в результате пожара на лесоперерабатывающем предприятии в Усть-Куте, который произошёл 25 декабря. Восемь автомобилей пожарным удалось спасти.Предварительная причина возгорания - короткое замыкание.

Сегодня подтвердилась информация о том, что на месте вчерашнего пожара на лесоперерабатывающем предприятии в Усть-Куте, найдены человеческие костные останки. Они были найдены в одном из помещений цокольного этажа производственного здания.

По факту случившегося следственный комитет Усть-Кута возбудил уголовное дело, ведутся оперативные мероприятия по идентификации трупа. В полицию уже обратилась женщина, чей муж работал на предприятии и после смены не вернулся домой. Но чтобы установить личность, необходимо провести геномное исследование обнаруженных костных останков и образцов крови ближайших родственников погибшего, сообщает «Народный сайт».
пожар
 
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