«Чёрный лесоруб» в Бурятии нарубил сосен на 50 тысяч рублей

Полицейские изъяли часть заготовленной древесины, бензопилу и грузовой автомобиль



Ранним утром 26 декабря участковый в ходе профилактического рейда задержал 20-летнего жителя села Унэгэтэй. Молодой человек совершил незаконную рубку сосен объёмом около пяти кубометров в Унэгэтэйском лесничестве. Ущерб составил свыше 50 тысяч рублей.



Отметим, что подозреваемый не работает, ранее не судим. Возбуждено уголовное дело. Ведётся следствие, сообщает пресс-служба МВД Бурятии.



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