Братчанину, задавившему ребёнка, дали 3 года колонии

Преступник был пьян и скрылся с места аварии



Братским городским судом вынесен приговор по уголовному делу о дорожно-транспортном происшествии, унесшем жизнь четырёхлетней девочки. Расследование дорожной аварии завершилось спустя три месяца после случившейся трагедии.



Виновник трагедии, 19-летний братчанин, 30 августа в жилом районе Порожком города Братска на автомобиле совершил наезд на четырёхлетнюю девочку, которая впоследствии от полученных травм скончалась в больнице. Водитель уехал с места происшествия. Спустя три часа сотрудниками дорожной полиции был установлен автомобиль и задержан виновник аварии.



Выяснилось, что молодой человек не имеет водительских прав, а в момент аварии находился в состоянии алкогольного опьянения.



В процессе расследования было проведено семь различных экспертиз, в том числе судебно-медицинские и генетические, автотехнические и другие. К моменту вынесения обвинительного заключения дело составило 5 томов.



По решению Братского городского суда мужчина признан виновным и приговорен лишению свободы сроком на 3 года с отбыванием наказания в колонии-поселении и с 3-летним запретом на деятельность, связанную с управлением транспортными средствами, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области (Братск).

