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Братчанину, задавившему ребёнка, дали 3 года колонии
Происшествия, 27.12.2017 17:50
Преступник был пьян и скрылся с места аварии
Братским городским судом вынесен приговор по уголовному делу о дорожно-транспортном происшествии, унесшем жизнь четырёхлетней девочки. Расследование дорожной аварии завершилось спустя три месяца после случившейся трагедии.
Виновник трагедии, 19-летний братчанин, 30 августа в жилом районе Порожком города Братска на автомобиле совершил наезд на четырёхлетнюю девочку, которая впоследствии от полученных травм скончалась в больнице. Водитель уехал с места происшествия. Спустя три часа сотрудниками дорожной полиции был установлен автомобиль и задержан виновник аварии.
Выяснилось, что молодой человек не имеет водительских прав, а в момент аварии находился в состоянии алкогольного опьянения.
В процессе расследования было проведено семь различных экспертиз, в том числе судебно-медицинские и генетические, автотехнические и другие. К моменту вынесения обвинительного заключения дело составило 5 томов.
По решению Братского городского суда мужчина признан виновным и приговорен лишению свободы сроком на 3 года с отбыванием наказания в колонии-поселении и с 3-летним запретом на деятельность, связанную с управлением транспортными средствами, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области (Братск).
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