Ссора между глухонемыми в Братске закончилась убийством

Необычное уголовное дело возбудили в Братске



Компания из четырёх человек выпивала в Правобережном районе. В ходе посиделок две подруги вспомнили былые обиды и крепко поругались. Взаимные оскорбления переросли в драку. 36-летняя братчанка несколько раз ударила по голове 48-летнюю женщину. Последняя от полученных травм скончалась, сообщает «Братская студия телевидения».



Расследование несколько осложнило то, что все участники дела - потерпевшая, подозреваемая, свидетели и родственники оказались глухонемыми. Допрашивать их пришлось с помощью сурдопереводчика.



- Следствием установлено, что множественные удары потерпевшей нанесла её подруга, с участием которой в настоящее время проводятся следственные действия. Подозреваемая раскаивается в совершении преступления. Решается вопрос об избрании ей меры пресечения, - сообщил Андрей Иващенко, руководитель Следственного отдела по Падунскому району Братска.



Женщине грозит до 15 лет лишения свободы за причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшего смерть потерпевшей.



