В Чите разыскивают насильника, напавшего на женщину









Приметы нападавшего: возраст 30-35 лет, рост 185-190 см., среднего телосложения, волосы темные, стрижка короткая. Был одет в чёрную кожаную куртку прямого покроя, длиной чуть ниже пояса, тёмно-синие джинсы, тёмную обувь, сообщает пресс-служба СУ СКР Забайкалья.

Приметы нападавшего: возраст 30-35 лет, рост 185-190 см., среднего телосложения, волосы темные, стрижка короткая. Был одет в чёрную кожаную куртку прямого покроя, длиной чуть ниже пояса, тёмно-синие джинсы, тёмную обувь, сообщает пресс-служба СУ СКР Забайкалья.

17 апреля около 8 часов утра мужчина напал на женщину на территории мемориала Боевой и Трудовой славы забайкальцев и попытался изнасиловать. По данному факту возбуждено уголовное дело. Совместно с полицейскими проводятся мероприятия по установлению личности преступника. При расследовании удалось получить снимки возможного подозреваемого.Следователи обращаются ко всем, кто узнал изображенного на снимке мужчину, с просьбой обратиться в следственный отдел по Железнодорожному району Читы по адресу: Чита, улица Профсоюзная, 19, либо позвонить по телефону (3022)35-52-20. Конфиденциальность гарантируется.