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Беременная 17-летняя читинка сбежала из роддома

Происшествия,  27.12.2017 14:30
Девушка испугалась родов

17-летняя Юлия из Хилка, сбежала из читинского роддома 26 декабря. Впрочем, девушка сама вернулась к врачам, когда понадобилось родить.

Девушка до 17 декабря была в розыске, пока её не нашли в Чите сотрудники патрульно-постовой службы. Юлия была на 36-й недели беременности, поэтому её поместили в роддом, откуда она сбежала 26 декабря, сообщает «Чита.Ру».

- Девушка нашлась, уже родила. Сама вернулась, когда понадобилось рожать, — уточнили в пресс-службе МВД.
 
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