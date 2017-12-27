Беременная 17-летняя читинка сбежала из роддома

Девушка испугалась родов



17-летняя Юлия из Хилка, сбежала из читинского роддома 26 декабря. Впрочем, девушка сама вернулась к врачам, когда понадобилось родить.



Девушка до 17 декабря была в розыске, пока её не нашли в Чите сотрудники патрульно-постовой службы. Юлия была на 36-й недели беременности, поэтому её поместили в роддом, откуда она сбежала 26 декабря, сообщает «Чита.Ру».



- Девушка нашлась, уже родила. Сама вернулась, когда понадобилось рожать, — уточнили в пресс-службе МВД.

