В Улан-Удэ осудили женщину, укравшую деньги с помощью «мобильного банка»

Улан-удэнка, нашедшая сотовый телефон около дома по улице ХоцаНамсараева 2 августа, воспользовалась подключённой к нем услуги «Мобильный банк». Девушка с карты потерпевшей перечислила на свою банковскую карту 2700 рублей. Потом повторила операцию и присвоила ещё 5500 рублей. Остальные деньги она сняла в банкомате.Стражами порядка было возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Суд признал подсудимую виновной и назначил ей наказание в виде 1 года лишения свободы условно, с испытательным сроком 1 год.Приговор вынесен 25 декабря, в законную силу не вступил, сообщает пресс-служба Железнодорожного суда Улан-Удэ.