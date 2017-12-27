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В Улан-Удэ на пожаре погибли мать и 5-летний сын
Происшествия, 27.12.2017 10:20 Фото:
Трагедия произошла ночью на станции Дивизионная
Сегодня ночью в столице Бурятии горела квартира на станции Дивизионная. В момент возгорания семья из 4-х человек спала. Люди обнаружили пожар, когда огонь уже заблокировал выход из комнаты.
35-летняя мать, спасаясь, разбила окно в спальне и с 5-летним сыном выбежала на балкон квартиры. Их тела были обнаружены во время тушения пожара.
- Внешних признаков насильственной смерти нет. Вскрытие будет сегодня до обеда, но сейчас выдвинуто две основные причины смерти: либо отравление дымом, либо переохлаждение, - сообщила «Байкал-Daily» следователь следственного отдела по Железнодорожному району СУ СКР по Бурятии Мария Ефимова.
Отцу и 15-летнему сыну удалось спастись. Сейчас они находятся в шоковом состоянии. Позже будут допрошены следователем.
Семья военного характеризуется как благополучная.
Предварительной причиной возгорания стало короткое замыкание. На месте работают дознаватели МЧС.
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