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В Иркутской области слетел в кювет автобус со школьниками
Происшествия, 27.12.2017 09:55
ДТП произошло накануне, 26 декабря, на участке автодороги Иркутск – Ангарск
По предварительным сведениям, автобус «КИА» перевозил из Иркутска учащихся одной из школ города на базу отдыха. Водитель не справился с управлением и съехал в кювет.
По предварительным сведениям, никто из находящихся в салоне школьников не пострадал. Все они были доставлены к месту назначения другим автобусом.
Причины дорожного инцидента устанавливаются сотрудниками ГИБДД. В ходе проверки будет изучено техническое состояние автомобиля, а также дана оценка действиям водителю и дорожным условиям, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.
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