В Иркутской области слетел в кювет автобус со школьниками

ДТП произошло накануне, 26 декабря, на участке автодороги Иркутск – Ангарск



По предварительным сведениям, автобус «КИА» перевозил из Иркутска учащихся одной из школ города на базу отдыха. Водитель не справился с управлением и съехал в кювет.



По предварительным сведениям, никто из находящихся в салоне школьников не пострадал. Все они были доставлены к месту назначения другим автобусом.



Причины дорожного инцидента устанавливаются сотрудниками ГИБДД. В ходе проверки будет изучено техническое состояние автомобиля, а также дана оценка действиям водителю и дорожным условиям, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

